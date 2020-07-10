تعافي 8 حالات من كورونا بمستشفى عزل إسنا جنوب الأقصر

أعلن مستشفى العزل الصحي بإسنا لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جنوب الأقصر، اليوم الجمعة، تعافي 8 مرضى دفعة واحدة، بعدما أكدت تحاليل "PCR" تحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال الدكتور حسام فتحي، المتحدث الإعلامي باسم المستشفى إن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في مساعدة دفعة ضمت 8 مرضى على التعافي، من خلال إخضاعهم لرعاية طبية مستمرة على مدار 24 ساعة، وتطبيق كل ما جاء به بروتوكول وزارة الصحة للتعامل مع حالات كورونا، وهذا ما أسهم في تعافي عدد كبير من المرضى.

وأضاف فتحي أن دفعة المتعافين الجدد ضمت عددًا من المرضى كانوا يخضعون للرعاية بقسم الرعاية المركزة، نظرًا لسوء حالتهم الصحية، وانتشار الفيروس بجزء كبير من الرئة.

يذكر أن المستشفى نجح في تحقيق أعلى معدل للتعافي على مستوى الجمهورية، 936 حالة حتى الآن، وهو المعدل الذي لم تحققه أي من مستشفيات العزل الأخرى في مصر، كما نجح الفريق الطبي في إجراء ١٦ عملية ولادة قيصرية بنجاح.