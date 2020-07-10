تبدأ بالإيداع وتنتهي بالنشر.. خطوات تسجيل علامة تجارية

منذ قديم الأزل، كان الحرفيين والفنانين ينحت صور أو التوقيع عليها، لتمييز أعمالهم عن أي أعمال أخرى موجودة بالسوق، ومع تطور المجتمع، أصبح القانون يقنن تلك العملية، من خلال تسجيلها، وهذا يساعد العملاء على تحديد المنتجات عند شرائها.

والأصل في تسجيل العلامة التجارية، هي أن تكون مدركه بالبصر، من خلال رسمة أو ألوان، أو اسم مميز، وتستعرض "الوطن"، إجراءات تسجيل العلامة التجارية، وفقًا لإجراءات وزارة التموين، وهي تمر بـ4 مراحل كالآتي:

مرحلة الإيداع

وتتطلب تلك المرحلة، تحضير المستندات اللازمة لتسجيل العلامة التجارية وتشمل على:

استيفاء البيانات بنموذج الإبداع المعد خصيصاً من قبل وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض.

إرفاق عدد5 صور من العلامة.

إرفاق رخصة الشركة أو المؤسسة.

بعد تجهيز ملف الإيداع، يتم تقديمه لوزارة التجارية والصناعة شارع مكرم عبيد مدينة نصر، ويحصل مقدم الطلب على رقم الإيداع، وهو في غاية الأهمية، حيث يتيح الاستعلام عن موقف الطلب، بالإضافة لحفظ تاريخ الطلب.

مرحلة الفحص الفني

في هذه المرحلة، تقوم مصلحة التسجيل التجاري بفحص العلامة التجارية المقدمة، للتأكد أنها ليست مقلدة، أو سبق تسجيلها بتاريخ سابق.

ولدي الوزارة خبراء متخصصين وبرامج لبحث بمنتهي الدقة.

بعدها يتم اتخاذ قرار من 3:

الموافقة على العلامة بدون شرط.

الموافقة على العلامة بشرط.

رفض العلامة.

وفي الحالتين الأخيرتين، يتيح القانون لصاحب العلامة التقدم بتظلم من قرار قسم الفحص الفني بوزارة التجارة والصناعة.

مرحلة النشر

بعد الموافقة على العلامة التجارية، يجب الإعلان عنها في 3 صحف، في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين محليتين تصدران باللغة العربية، محليتين والهدف من النشر هو إعلام الغير بأنه سيتم تسجيل هذه العلامة المودعة وعلى من لديه إعتراض على ذلك أن يتقدم به إلى وزارة التجارة والصناعة خلال شهر من تاريخ أخر نشر.

مرحلة التسجيل

إذا لم يتقدم أى شخص باعتراض على العلامة التجارية، يتم تسجيلها، وإصدار شهادة لصاحب الشأن تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة كما تتضمن صورة العلامة ويمنح صاحب العلامة مدة حماية قدرها عشر سنوات من تاريخ إيداع العلامة.