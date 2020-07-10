حماية المستهلك: نفصل بحزم في شكاوى المستهلكين ضد عيوب السيارات

هناك الكثير من الشكاوى التي يتقدم بها المستهلكين ضد شركات السيارات ووكلائها، بعد عملية البيع للعديد من العيوب الخاصة بالصناعة، وغيرها من المشكلات التي يتم الفصل فيها عن طريق جهاز حماية المستهلك.

وفي هذا الصدد قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك الكثير من الشكاوى التي يتقدم بها المستهلكون، في العديد من القطاعات، ولكن في مجال السيارات، هناك طبيعة خاصة إذا ما تقدم المستهلك بشكوته، وطالما أنه ملتزم بالصناعات الدورية الخاصة بالسيارة وأجزائها.

وأشار "فرج"، إلى أن معظم حالات الشكاوى التي يتقدم بها المستهلكون لوجود عيوب بالسيارة، ظهرت بعد عملة البيع، يتم التعامل معها بشكل أسرع وبفاعلية أكبر، طالما أن العيب مثبت في فترة الضمان، بالإضافة إلى دخوله وتردده على مركز الصيانة، وعمل الصيانات الدورية للسيارة، وتقديم كتيب الضمان والرخصة الخاصة بالسيارة، وعلى هذا الأساس يصدر قرار جهاز حماية المستهلك بإلزام الشركة بتحمل التكلفة .

وأوضح "فرج"، خلال حديثه في البرنامج الإذاعي "عربيتي" مع الإعلامي هشام الزيني، أن هناك بعض الشركات التي تحاول إخفاء عيوب الصناعة بالسيارة، وبيعها للعميل، وبعد فترة من عملية البيع تظهر تلك العيوب، وعند التقدم بشكوى تقوم الشركة بمحاولة تصليح العيب حتي انتهاء فترة الضمان، وبعدها يطلبون من العميل تغير قطعة الغيارن بهدف عدم تكلفة الشركة أو محاولة تقليل التكلفة.

فرج: هناك العديد من الوسائل للتواصل مع الجهاز في تقديم الشكاوى

وأكد "فرج"، على أن جهاز حماية المستهلك كغيره من مؤسسات الدولة، المعني بالفصل في شكاوى المستهلكين ضد الشركات المصنعة، يقف على قدم وساق لحماية المستهلك، منوهًا بأنه من الممكن تقديم الشكاوى والمقترحات، من خلال عدة وسائل تواصل بين المستهلك والجهاز، التي منها (الاتصال على الخط الساخن رقم 19588، أو التقدم بالشكوى من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز https://www.cpa.gov.eg/ar-eg/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89، أو من خلال إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170، أو عن طرق رقم الواتس أب 01281661880 ).

ولفت "فرج"، إلى أن من الممكن تقديم الشكوى من خلال تحميل الموبيل أبلكيشن الخاص بجهاز حماية المستهلك.

جوجل ستور: https://apps.apple.com/eg/app/cpa%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/id1119286951

أبل ستور : https://drive.google.com/file/d/1y5ep9hZK_kER32dGzfKBHQPFqBtAHa_i/view