إزالة 34 حالة تعد على أملاك الدولة بالشغب جنوب الأقصر

قاد محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية الشغب، وذلك في إطار رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها وعدم التهاون في حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 34 مخالفة بمساحة 11460 م2 عبارة عن أحواش وأسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، متعدية على أراضي أملاك دولة، وخلال الحملة وجه سليمان بالحفاظ على الأراضي بعد إزالتها وتسليمها لرئيس القرية، موجهاً الإدارة الهندسية بالتنبيه على كل من تقدم بطلب للتصالح أن يتقدم ويسبت الجدية، حتى لا يتم إتخاذ الاجراءات القانونية وإدراج المخالفة بموجة الإزالات في حالة عدم الجدية، مشيرا إلى إستمرار متابعة استكمال طلاء واجهات المنازل حتى شهر سبتمبر القادم وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وقطع المرافق عن العقار.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، بأنه في ظل تلك الظروف الراهنة الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين ، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي على الاراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.