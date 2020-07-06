الصحفيين تجرى قرعة علنية أون لاين لشقق الإسكان الاجتماعي السبت المقبل

قررت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين برئاسة محمد سعد عبدالحفيظ، إجراء قرعة علنية "أون لاين" على وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت اللجنة، أنها ستجرى القرعة أون لاين السبت المقبل الساعة الواحدة ظهرا، وذلك على الزملاء الذين تقدموا لحجزها في يناير الماضي.

وأضافت لجنة الإسكان، أن القرعة تجرى أون لاين، في حضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان، ورئيس لجنة الإسكان محمد سعد عبد الحفيظ، وأعضاء مجلس النقابة.

كما أوضحت اللجنة، أن إجراءات القرعة ستنقل على صفحة لجنة الإسكان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حتى تكون متاحة أمام الجميع.