غلق نزل الطود تمهيدا لإعادتها للشباب والرياضة لعدم استقبال حالات كورونا

تقدم العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، بخالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد خليل وكل المشاركين معه في الملحمة العظيمة داخل المدينة الشبابية بالطود بعد غلقها لعدم استقبال حالات جديدة بكورونا داخلها خلال الأيام الماضية، وأثنى على جهودهم البالغة في انقاذ حياة المواطنين وعلي تحملهم هذا العبء الكبير طوال الفترة الماضية.

وأضاف الشريف أن كافة فرق العزل داخل المدينة الشبابية بالطود قدموا ملحمة طبية كبيرة لخدمة المصابين ونجحوا فى الوصول لبر الأمان داخله، داعياً المولى عز وجل أن يتمم الشفاء لجميع مصابى مصر.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، الثلاثاء الماضى، بدء التجهيز لخروج المدينة الشبابية الدولية بالطود من قائمة مستشفيات العزل الصحى لمصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد خروج آخر 15 حالة شفاء من الحالات من داخلها بالشفاء التام من كورونا، وذلك بعد تخطيها أكثر من 316 حالة شفاء منذ تحويلها وتخصيصها لعزل حالات كورونا منذ 19 أبريل الماضى.