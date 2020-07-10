تعافي 10 حالات جديدة من فيروس كورونا بعزل المدينة الجامعية ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم، تعافي 10 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من عزل المدينة الجامعية شرق النيل في بني سويف، والمخصصة لاستقبال الحالات المستقرة والمصابة بفيروس كورونا، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور وليد عبده مدير المستشفى.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، خلال تصريحات صحفية، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا، لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطني.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر إلى الدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجي، والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات.