شريهان ناعية رجاء الجداوي: ربنا يصبر قلبك يا أميرة

نعت الفنانة شريهان، الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وغرّدت شريهان، عبر حسابها على تويتر: "الله يصبر قلبك يا أميرة أنتي وابنتك الغالية روضة وجميع أسرتكم الكريمة، فضلا وليس أمرا أسألكم قراءة الفاتحة إلى الحبيبة العزيزة المحترمة رجاء الجداوي، والدعاء لابنتها وحفيدتها بالصبر والسلوان، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

ومن المقرر أن تتسلم أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، لدفنها بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بالبساتين.