قوافل طبية مجانية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأودية أبورديس

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، توجه قوافل طبية مجانية لأودية أبورديس خلال الفترة من 11 يوليو وحتى 16 يوليو من الشهر الجاري، وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان لكافة حالات الأمراض المزمنة وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد قابل، مدير إدارة القوافل العلاجية بالمديرية، أنه تم تجهيز العيادات الطبية المتنقلة بكافة الإمكانات وصيدلية لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج اللازم للمرضي بالمجان، مشيرا إلى توجه قافلة طبية إلى وادي فيران غدا السبت 11 يوليو الجاري والي وادي مكتب يوم الأحد 12 يوليو وإلى وادي الحسوة يوم الإثنين 13 يوليو وإلى وادي المرير الثلاثاء 14 يوليو وإلى وادي سلاف الأربعاء 15 يوليو وإلى وادي الجوفة 16 يوليو من ذات الشهر.

من جهة أخرى أوضح، محمد سعد عليوه مدير العلاج على نفقة الدولة بالمديرية بأنه تم توفير إداري بكل قافلة طبية لإستصدار وتجديد قرارات العلاج علي نفقة الدولة للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة وفقا لمبادرة 100 مليون صحة.