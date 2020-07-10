نبيل الحلفاوي ناعيا محمود رضا: صانع البهجة وأحد علامات الفن الرفيع

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، الفنان الكبير محمود رضا، مؤسس فرقة رضا الاستعراضية، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 90 عاما.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلا: "رحل عن دنيانا أحد أهم علامات الفن الرفيع في زمن مضى، وأحد صانعي البهجة والمتعة الفنية، وأحد الرموز المضيئة للقوة الناعمة المصرية".

وتابع: الذي طالما شرفنا أمام العالم بعروض الفرقة التي شارك في تأسيسها، فرقة رضا للفنون الشعبية، وداعا محمود رضا، رحمه الله وخالص العزاء لأسرته وتلاميذه ومحبيه.

أكثر من 60 عاما، قضاها محمود رضا بصحبة فرقة رضا، التي أسسها وشقيقه علي رضا، في نهاية الخمسينات.

وتعد فرقة رضا، أول فرقة استعراضية تهتم بالفلكور والتراث الشعبي المصري، من خلال رقصات محمود رضا، وبطلة الفرقة فريدة فهمي، وألحان الموسيقار علي إسماعيل.