وزير الطيران المدني يتفقد مطاري شرم الشيخ وطابا الدوليين

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، مطاري طابا وشرم الشيخ الدوليين، في إطار الزيارات المستمرة التي يقوم بها وزير الطيران للمطارات ومواقع العمل المختلفة من أجل متابعة حركة العمل وجاهزية المطارات المصرية لاستقبال الرحلات الدولية والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية التي أقرتها الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، رافقه خلال الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والطيار عادل المحجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.

وتفقد الوزير أعمال التطوير التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة تشغيل المطار، كما تفقد صالات السفر والوصول بمطار طابا الدولي، والتي تبلغ الطاقة الاستيعابية لها 600 راكب في الساعة، ومنظومة الكاميرات الحرارية التي يبلغ عددها 4 كاميرات، والإرشادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والعلامات الإرشادية وكذا الضوابط الاحترازية بالمطار، هذا بالإضافة لمركز الملاحة الجوية والبرج والحماية المدنية وأعمال تطوير المباني الإدارية وتجميل المحيط الخارجي للمطار.

كما قام وزير الطيران بتفقد صالات السفر والوصول بمطار شرم الشيخ وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب واستراحات الخدمة المميزة وبرج المراقبة الجوية.

وأطمئن الوزير على تدقيق وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال التعقيم والتطهير التي تتم بالمطار، وتابع منظومة الكاميرات الحرارية الجديدة التي تم تركيبها لقياس درجات الحرارة للركاب والعاملين إلكترونيا والتي يصل عددها إلى ٦ كاميرات حرارية بصالات الوصول بمبنيي الركاب رقم 1 و2.

تأتي تلك الزيارات في ضوء قرار الدولة المصرية لعودة حركة التشغيل الطبيعية إلى المطارات بعد توقف دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا و تزامنا مع عودة الحركة السياحية إلى مطارات الجذب السياحي حيث استقبل مطار شرم الشيخ الدولي ما يقرب من 3125 سائحاً على متن 16 رحلة جوية قادمة من "أوكرانيا وبيلاروسيا" وذلك منذ بداية التشغيل وحتى تاريخه، كما يستعد مطار طابا لاستقبال الرحلات السياحية بأول رحلة قادمة من بولندا 29 يوليو الجاري.

وفى ختام جولتيه توجه وزير الطيران بالشكر للعاملين بكل من المطارين على ما شهده من جهد واضح وأداء بارز ومشرف وطالب الوزير الجميع بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب والعمل على تيسير إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر من أجل الحفاظ على عدم التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات و تقديم أفضل الخدمات بشكل أكثر أماناً لزائري مصر، وتدعيم كافة الجهود المصرية المبذولة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.