تشميع سنتر خرق حظر الدروس الخصوصية ببورسعيد

أغلق وشمع العميد نعمان على رئيس حى الشرق ببورسعيد سنتر للدروس الخصوصية لخرقه قرار المحافظ بإغلاق السناتر ومنع الدروس الخصوصية.

كان العميد نعمان علي، رئيس الحي، تابع غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بعمارة المساجرية بجوار مسجد نمرة بوابة رقم 3 الدور الثاني كما قام بمتابعة أعمال تعقيم وتطهيرعدد من المنشأت الحكومية بنطاق الحي.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين كما قامت حملة بإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة من الأعمدة حول حديقة فريال بإشراف القيادات بالحي.