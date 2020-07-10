"السياحة والمصايف": مستعدون لفتح الشواطئ العامة مع تطبيق الإجراءات

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن شاطئ النخيل من الشواطئ المفتوحة التي ليس بها أسوار أو بوابات للدخول، إذ تبلغ مسافته 1700 متر، ويطل على 37 شاطئ، مؤكدا أن عمليات البحث مازالت مستمر.

ونفى "رشاد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، وقوع حادثة غرق أخرى اليوم، قائلا إن مهمة الرقابة على الشواطئ صعبة في الإسكندرية حيث تحتوي المحافظة على 70 كم شواطئ منها 42 كم شواطئ مأهولة.

وأضاف أن غلق الشواطئ صادر بقرار من مجلس الوزراء، مؤكدا جاهزيتهم في حالة فتح الشواطئ من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد، لافتا إلى أن ظاهرة الطائرات الورق من الظواهر المحبوبة ولكن إذا تسببت في وقوع وفيات أو إصابات فكان من اللازم صدور قرارات ضدها، وما تم إصداره أمس بمنع إطلاق الطائرات الورقية على الكورنيش.