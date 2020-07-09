أستاذ مناعة يحذر من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية على الشواطئ

تحدث الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة، عن لجوء المصريين للشواطئ في ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد مصباح خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والحرص، مشيرًا إلى أن هناك حالات كثيرة لا تعلم عنها وزارة الصحة شيئًا، محذرًا من حدوث إصابات أخرى بعد الانفراجة التي حدثت في الفترة الأخيرة، ضاربًا المثل بما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: "قلقي من تطبيق الانفراجة بشكل خاطئ خاصة في الشواطئ وخاصة المطاعم والكافيهات"، مؤكدًا أن الوجود في أماكن مفتوحة يقلل من فرص العدوى.

وحذر مصباح من التراخي في تطبيق السلوكيات وعدم ارتداء الكمامات واتباع آداب العطس والحكة أثناء التواجد على الشواطئ، مؤكدًا من وقوع عدد كبير من حالات العدوى على الشواطئ الأمريكية.