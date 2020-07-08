صور.. الإسكندرانية يهربون من الحر بالسباحة في الشواطئ

توافد أهالي مدينة الإسكندرية على سور الكورنيش لساعات متواصلة هربا من الموجة الحارة، خاصة مع إغلاق عدد كبير من الشواطئ بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشهدت بعض شوارع الإسكندرية زحاما شديدا، وتحديدا بشارع خالد بن الوليد والمندرة والعصافرة والمعمورة والمنتزه، من أجل التنزه والاستمتاع بالبحر.

ولجأ عدد من المصطفين لقضاء الإجازة داخل المدينة الساحلية، حيث الجلوس على سور الكورنيش والتنزه في الأسواق والشوارع والجلوس علي الكافيهات.

وأصبح سور وصخور كورنيش الإسكندرية، هي المتنفس الوحيد للهروب من الموجة الحارة والرطوبة العالية.

وللمرة الأولى أغلقت شواطئ الإسكندرية وعددها 63 شاطئا أبوابها أمام الزوار، على خلفية قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي موسم الصيف، تشغل شواطئ المدينة الساحلية بملايين المصطفين من أجل التنزه والاستحمام.