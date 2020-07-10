يسري الجندي: انتهيت من تحويل حياة "شجرة الدر" إلى مسلسل درامي

كشف الكاتب يسري الجندي، عن انتهاءه من كتابة سيناريو مسلسل جديد، مؤخرًا، يتناول حياة "شجرة الدر"، إذ ينتمي إلى نوعية أعمال السير الذاتية.

وقال يسري الجندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء"، الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، إن المسلسل سيدور في إطار شعبي تاريخي، ومن المُفترض أن يتولى إخراجه المخرج أحمد صقر، الذي تعاون معه سلفًا، في عدد من الأعمال، منهم مسلسل "الطارق" عام 2004.

وأوضح أنه لم يتعاقد مع جهة إنتاجية بعد، أو الاتفاق مع أحد من الممثلين، حيث إن هذا المسلسل، يتطلب ميزانية ضخمة، وفترة تحضيرات طويلة.

شجرة الدرّ، الملقبة بعصمة الدين أم خليل، تولت عرش مصر لمدة ثمانين يوماً بمبايعة من المماليك وأعيان الدولة بعد وفاة السلطان الصالح أيوب، ثم تنازلت عن العرش لزوجها المعز أيبك التركماني سنة 648 هجريًت، ولعبت دورًا تاريخياً هاماً في أثناء الحملة الصليبية السابعة على مصر وخلال معركة المنصورة.