يسري الجندي: انتهيت من كتابة 4 مسلسلات ولم استقر على جهة الإنتاج

قال الكاتب يسري الجندي، إنه انتهى من كتابة 4 مسلسلات جديدة، لكنها مجرد مشروعات مجمدة، كونه لم يتعاقد مع أي جهة إنتاجية، تتولى عملية الإنتاج حتى الآن.

وأضاف يسري الجندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، أن أول هذه الأعمال، يحمل اسم "أمس جذور المدينة"، الذي يبرز قيمة الأرض، وكيف انتزع الفلاح المصري قديمًا حقه في الأرض.

وأشار إلى انتهاءه من من كتابة سيناريو مسلسل جديد، مؤخرًا، يتناول حياة "شجر الدر"، إذ ينتمي إلى نوعية أعمال السير الذاتية، لافتًا إلى أنه لم يتعاقد مع جهة إنتاجية بعد، أو الاتفاق مع أحد من الممثلين، حيث إن هذا المسلسل يتطلب ميزانية ضخمة، وفترة تحضيرات طويلة.

وتابع أن من ضمن المسلسلات التي جرى الانتهاء من كتابتها أيضًا، هما "الوجه الضائع" و"الهانم".

وفسّر يسري الجندي، أسباب تراجع الأعمال الفنية التاريخية، في السنوات الأخيرة، موضحًا أن الأمر يرجع إلى التكلفة الضخمة، إذ يتجه المنتجين حاليًا إلى إنتاج أعمال فنية ذات ميزانية منخفضة.