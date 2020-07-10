أكاديمي مصري: الجامعات البريطانية ستخسر 6.9 مليار جنيه استرليني بسبب كورونا

قال الدكتور حسن عبدالله الرئيس الأكاديمي لجامعة شرق لندن، وأحد علماء مشروع تطوير التعليم في بريطانيا بعد الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، إن النمو الاقتصادي تدهور بنحو 5.8%، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن الجامعات تساهم في النمو الاقتصادي بنحو 95 بليون جنيه استرليني سنويًا، مشيرًا إلى وجود 13 جامعة بريطانية مهددة بالإفلاس.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "من المتوقع خسار 6.9 مليار جنيه استرليني من الطلاب الوافدين، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا".

وتابع: أن نسبة كبيرة من الصناعات الصغيرة أضيرت بسبب الأزمة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول تمويلها، لكنها لن تستطيع أن تكفي معظمها على المدى الطويلة، وموضحًا أن هناك توقع بانخفاض سوق العمل بنسبة 35%.

وأردف: "نفكر بطرق مختلفة لابتكار وظائف جديدة، فمثلًا شركة رولز رويس أعلنت أنها ستتخلى عن 3000 من العاملين فيها".