أديب عن غرق 11 شخصا في "النخيل": هيحصل إيه لما نستنى الدنيا تفتح شوية"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن وفاة 11 شابًا في شاطئ النخيل، مأساة حقيقية، مضيفًا: "هذا كله حدث بسبب محاولة اختراق القانون، فالدولة أغلقت الشواطئ بسبب كورونا، ووضعت العلامات وأكدت أن ارتياد الشواطئ ممنوع، لكن مفيش فايدة".

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر": "لو استنينا شوية لما الدنيا تفتح هيحصل ايه، وللأسف عدد كبير من الشواطئ في الإسكندرية بيتعمل فيها نفس الكلام".

وتابع، أنه حزين بسبب وفاة هؤلاء الشباب اليوم، مشيرًا إلى أنهم نزلوا الشاطئ بعد الفجر، وعندما غرقوا لم يجدوا من ينقذهم لأن الشواطئ مغلقة ولا يعمل المنقذون فيها: "والله أعلم الرقم المبدئي ده هيزيد ويبقى أد إيه".