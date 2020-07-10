انتشال 8 جثث في حادث غرق 12 بشاطئ النخيل.. والإنقاذ: "الرؤية منعدمة"

قال العميد إيهاب عاطف، نائب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة، إنه توجه وزملائه لانتشال 6 غرقى في شاطئ النخيل بالحاجز رقم 7.

وأضاف "عاطف" خلال فيديو صوره أمام شاطئ النخيل أثناء عمليات الإنقاذ، والمنشور عبر حسابه على "فيس بوك"، أن الرؤية في البحر شبه منعدمه، بينما يحاول زملائه إخراج جثامين الغرقى حتى يتم إعادته لذويهم، موضحا أنه وعندما تكون حركة الأمواج في البحر مرتفعة يجب على المحافظة، والإنقاذ البحري غلق الشاطئ مع عدم السماح لأي شخص بالنزول للبحر.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يؤكدون قبل نزولهم للبحر أن النزول على مسؤوليتهم الشخصية، وفي النهاية يغرقون بسبب ارتفاع حركة الأمواج.

من جانبه، قال الكابتن إيهاب الملحي، أحد الغواصين، إن عدد الغرقى في شاطئ النخيل بلغ 12 حالة، تم انتشال 8 منهم.

وأضاف "الملحي" خلال الفيديو، أنه سعى لإنقاذ أكبر عدد من الغرقى، بينما لم تظهر بعض الجثث بسبب ارتفاع الأمواج وشدتها.

وقال إنه في فصل الصيف تطفو الجثة بعد الوفاة بـ3 أيام: "الغريق في الصيف بيقعد من يوم لـ3 أيام، وبعدين الجثة بتنتفخ وبتطلع على السطح".