برلماني: النخيل شهد أكبر حادثة غرق.. والمحافظة ستتدخل للتعامل مع الأمر

قدم أحمد السجيني عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، التعازي لأهالي 11 شابًا فقدوا حياتهم، بعدما غرقوا في شاطئ النخيل بمنطقة العجمي.

وقال السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إن هذا الشواطئ محل حوادث كثيرة، لدرجة أنه صدر في حقه قرار بالغلق العام الماضي والعام الذي سبقه.

وأضاف، أن هذا الشاطئ يتبع جمعية 6 أكتوبر، وضغطت على الجهة الإدارية لكي لا تغلق الشاطئ، لكنها وعدت بعمل مصد للأمواج لتجنب حالات الوفاة غرقًا، لكنها لم تستكمل المصد، وأصبحت هذه المنطقة أخطر من المعتاد، متابعًا: "مع وجود كثافة كبيرة ووعي ممكن ميكونش على المستوى المطلوب فبتحصل هذه الحوادث".

وتابع، أن هذه أكبر حادثة على هذا الشاطئ، مشددًا على أن المحافظة ستتخذ وقفة جادة، لكي تبدأ التعامل مع أطراف المشكلة: "المحافظة ستتجاوز دورها الإداري وتتعامل من خلال بعض التدابير السياسية، لعمل مصد الأمواج، وإلا فإن هذا الشاطئ سوف يحصد الكثير من الأرواح".