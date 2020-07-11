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"الإسكندرية" تحذر من نزول الشواطئ.. خاصة أبناء المحافظات المجاورة

كتب:

مروة مرسى
01:21 ص | السبت 11 يوليو 2020
شاطئ النخيل في غرب الإسكندرية

شاطئ النخيل في غرب الإسكندرية

قالت محافظة الإسكندرية في تحذير شديد اللهجة أنه نظرا لقرار إغلاق شواطىء الإسكندرية يلجأ البعض للتسلل فجرا إلى الشواطىء المفتوحة بأطراف المدينة الشرقية والغربية لاسيما من أبناء المحافظات المجاورة وهو ما يتسبب فى وقوع حوادث غرق.

وحذرت محافظة الإسكندرية من خطورة ارتياد الشواطىء والنزول للبحر فيها فجرا أو ليلا لاسيما مع عدم وجود مسئولي الإنقاذ داخل الشواطىء.

وأعربت محافظة الإسكندرية عن تعازيها لغرق عدد من المواطنين بعد نزولهم البحر اليوم فى تمام الساعة 5:20 صباحا، وتهيب المحافظة من مواطنيها ومن أبناء المحافظات المجاورة بالالتزام بالتعليمات حرصا على سلامتهم وحفاظا على أرواحهم.