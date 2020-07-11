"الإسكندرية" تحذر من نزول الشواطئ.. خاصة أبناء المحافظات المجاورة

قالت محافظة الإسكندرية في تحذير شديد اللهجة أنه نظرا لقرار إغلاق شواطىء الإسكندرية يلجأ البعض للتسلل فجرا إلى الشواطىء المفتوحة بأطراف المدينة الشرقية والغربية لاسيما من أبناء المحافظات المجاورة وهو ما يتسبب فى وقوع حوادث غرق.

وحذرت محافظة الإسكندرية من خطورة ارتياد الشواطىء والنزول للبحر فيها فجرا أو ليلا لاسيما مع عدم وجود مسئولي الإنقاذ داخل الشواطىء.

وأعربت محافظة الإسكندرية عن تعازيها لغرق عدد من المواطنين بعد نزولهم البحر اليوم فى تمام الساعة 5:20 صباحا، وتهيب المحافظة من مواطنيها ومن أبناء المحافظات المجاورة بالالتزام بالتعليمات حرصا على سلامتهم وحفاظا على أرواحهم.