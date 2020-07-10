الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة غرب الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، على حريق اندلع بشقة سكنية بعقار في منطقة الناصرية الجديدة، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقى قسم شرطة العامرية ثان بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثاني بالبلوك رقم 2 بمساكن الناصرية الجديدة

وانتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وحي العامرية ثان وجرى السيطرة على النيران وإخمادها.

قال محمد هنداوي، رئيس حي العامرية ثان، إن الحريق تسبب في التهام محتويات الشقة بالكامل، لافتا إلى أن الحريق لم يسفر عن حدوث أي إصابات.حرر المحضر إداري قسم شرطة العامرية ثان، وجارى العرض على النيابة العامة.