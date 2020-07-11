معلومات عن فتح التدريب للمدرسين أونلاين بالمنوفية

لأول مرة على مستوى الجمهورية يتم الإعلان عن دورات تدريبية مجانية للمعلمين أونلاين في مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

حيث أعلن أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة، عن قيام مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، بتقديم دورات تدريبية مجانية للمعلمين حول (تصميم الدروس وفق مهارات القرن الحادي والعشرين).

الحصول على شهادة معتمدة ومنحة مجانية من مايكروسوفت

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن التدريبات تؤهل المعلم المتدرب للحصول على شهادة حضور وفرصة للحصول على المنحة المجانية لامتحان الشهادة الدولية MCE، "المعلم المعتمد من مايكروسوفت".

رفع مهارات المعلمي لمواكبة التطور التكنولوجي للعملية التعليمية

وأعلن الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن هذه الخطوة جاءت بعد تعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية باستمرار رفع كفاءة المعلمين وإكسابهم مهارات الحاسوب لمواكبة التطور التكنولوجي للعملية التعليمية مستخدمين جميع الوسائل والإمكانيات المتاحة باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تداعيات الفيروس كورونا المستجد .

عنوان الدورة التدريبية: تصميم الدروس وفق مهارات القرن الحادي والعشرين

وأضاف "سويد"، أن الدورات التدريبية المجانية ستكون في مجال تصميم الدروس وفق مهارات القرن الحادي والعشرين، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ تلك النماذج على مستوى الجمهورية بإستخدام الانترنت للحد من التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن رابط لموقع الكتروني لتقديم المعلمين إلى تلك الدورات والتسجيل للحصول على الفرصة التدريبية على الرابط.