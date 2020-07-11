حملة مكبرة لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بدمياط

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط، برئاسة المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، بحضور اللواء ماجد مؤمن مساعد مدير أمن دمياط حيث تم تنفيذ حملة انضباطية مكبرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق الطريق العام وذلك بمشاركة العميد محمد هيكل مأمور قسم شرطة ثاني والعقيد ياسر فاروق رئيس شرطة المرافق والقوة الأمنية المرافقة للحملة.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات التي تعيق الحالة المرورية مما أدى إلى عودة الانضباط للشارع والسيطرة على ظاهرة الباعة الجائلين ورفع أي مخالفات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.