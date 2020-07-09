51 ألف طن بضائع عامة تغادر ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 6 سفن حاويات، و5 سفن بضائع عامة، ووصل عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 11 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13163 طنًا، تشمل 3035 طن يوريا و3300 طن فوسفات، و6828 طن رمل، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33620 طنًا، تشمل 1128 طن حديد، و3419 طن سكر، و1485 طن خشب زان، و9459 طن أبلاكاش، و18129 طن ذرة.

ووصل إجمالى حركة الصادر من الحاويات 942 حاوية مكافئة تشمل فواكه وخضروات وحاصلات زراعية، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية ومالطا وألمانيا وتركيا وسلوفينيا وإيطاليا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1186 حاوية مكافئة، مقابل 1565 حاوية مكافئة ترانزيت، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 55373 طنًا.

كما غادرت 2299 شاحنة الميناء، منها 937 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 50838 طنًا من البضائع العامة.