مصرع شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة أبناء عمومة بأسيوط

لقي شخص مصرعه بينما أصيب شقيقه في مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين أبناء عمومة من عائلة أولاد راتب بقرية بني محمد التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط، لخلافات أسرية.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ من الأهالي لغرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية ووقوع متوفى ومصاب بقرية بني محمد دائرة المركز.

وبالانتقال والإسعاف جرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النيران وإنهاء المشاجرة.

وبالفحص والمعاينة تبين مصرع جمال عبد النظور القاضي 52 سنة، وإصابة شقيقه حمادة عبد النظور القاضي 43 سنة.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبنوب المركزي ونقل المصاب لمستشفى أسيوط العام وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.