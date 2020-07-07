الأوقاف تغلق زاوية بالبساتين بعد مشاجرة بالشوم داخلها

أكدت مصادر بوزارة الأوقاف أنه تم تحرير محضر وإغلاق زاوية بالقرب من منطقة المعادي ولكنها تابعة لأوقاف البساتين، وذلك بعد تداول فيديو لعراك ومشاجرة كبيرة داخل الزاوية بين عدد من الأهالي.

وأكدت المصادر، أن الزاوية أنشأها أحد المواطنين تحت عمارته، وبعد سنوات أراد تغيير صفتها من مسجد إلى مشروع تجاري، الأمر الذي عارضه الأهالي، وطالبوه بإلغاء الفكرة، وأوضح، أن الأهالي قاموا بتخزين لحوم بثلاجة بالمسجد لتوزيعها على الفقراء، وقام مالك العقار بفصل الكهرباء عن المصلي الأمر الذي أدى لفساد اللحوم، ودخل الجميع في مشاجرة عنيفة بالشوم والعصي نتج عنها عدة اصابات.

من ناحية أخرى، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بحسب بيان لها القبض على أبطال فيديو المشاجرة، وأنه بإجراء التحريات تبين أن المشاجرة وقعت داخل مسجد الصحابة بجوار السجل المدني بمنطقة المعادى. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه أطراف المشاجرة واقتيادهم الى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.