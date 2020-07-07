إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بينهم بقرية روافع القصير بمركز سوهاج، بسبب خلافات الجيرة، ونُقل المصابون لمستشفى سوهاج الجامعي، وأحد المستشفيات الخاصة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد باندلاع مشاجرة بناحية قرية روافع القصير دائرة المركز.

وبالفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين كل من رجب.ج.ع"، 42 سنة موظف، وشقيقه علي، 45 عامًا عامل مصابين بجروح وكدمات بالرأس وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي (طرف أول)، و"رجب.ع.م"، 67 عامًا تاجر مواشي، وشقيقه السيد، 65 عاما بالمعاش مصابين ببكدمات وجروح بالرأس والذراع الأيمن (طر5 ثاني)، وتم نقل الأول لمستشفى سوهاج الجامعي، والثاني لمستشفى راشد حماد التخصصي، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

وضُبط طرفا المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة، وحُرر محضر بالواقعة، وجارِ العرض علي النيابة العامة.