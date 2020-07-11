رئيس جامعة سوهاج يكشف الإجراءات المتخذة خلال امتحانات الفرق النهائية

قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إنه منذ اتخاذ القرار بأن يتم تنفيذ امتحانات الفرق النهائية وتعمل الجامعة على قدم وساق من خلال تجهيز الامتحانات وتوزيع اللجان الامتحانية بشكل يتناسب مع كل الطلاب ووجود تباعد اجتماعي بينهم بمسافة لا تقل عن 2 متر في كل الاتجاهات وتم تجهيز كل الأماكن الواسعة وذات التهوية الجيدة، بالإضافة لعملية التعقيم بشكل مستمر.

وأضاف عزيز، خلال مداخلة عبر زووم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك 13 ألفا و500 طالب يبدأون في الامتحانات اليوم وعلى مدار الأسبوع وهناك كليتان فقط هما من ستؤديان الامتحانات لتجنب التزاحم، فضلا عن وجود أكثر من 6000 مشارك من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والعمال في أعمال اللجان ونعمل على حمايتهم جميعا بكل ما يمكن من إجراءات احترازية.

وتابع، أن هناك فرقا كاملة من الإدارة الطبية متواجدة على الـ9 مداخل الخاصة بالجامعة وموضوع عليهم علامات إرشادية لتنظيم الحركة بين الطلاب، لافتا إلى أن هناك لجان عزل داخل الكليات بحيث ظهرت أي أعراض لفيروس كورونا على أي طالب سيتم عزله في لجنة للامتحان فيها بمفرده وهناك تنسيق كامل مع المستشفى الجامعي في حالة وجود أي طوارئ.

واستكمل أن كل الطلبة الذين يرغبون في السكن بالمدن الجامعية للجامعة بالتقدم من خلال أبليكشن على موقع الجامعة سواء كان طالبا مقيما قبل ذلك أو لا وتقدم للمدن من خلال التطبيق 1013 طالبا وتم قبولهم للتسكين للتسهيل عليهم، ويتواجد إجراءات احترازية واضحة للطلاب من خلال توقيع الكشف الطبي عليهم.