"القوى العاملة" تعين 193 شاباً بالغربية بينهم 6 من ذوي الهم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية 193 شاباً، من بينهم 6 من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادة القيد "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل والذين بلغوا 553 شاباً، كما تم توفير 450 فرصة عمل.

وقال وزير القوى العاملة، إنَّ المديرية استخرجت 153 ترخيص مزاولة حرفة، ومثلهم شهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما عملت على تخريج 13 متدرجًا في مجال التدرج المهني، وإلحاق اثنين منهم بمنشآت القطاع الخاص.

وأوضح فتحي دسوقي مدير مديرية القوى العاملة بالغربية، من خلال تقريره للوزير عن ما تم حققته المديرية خلال يونيو الماضي ، أنه تم تسوية 150 شكوى وردت للمديرية ورقياً، فضلا عن 21 شكوى من بوابة الشكاوى الإلكترونية وتمّ بحثها، أُرجئت 7 شكاوى لاتخاذ اللازم تجاهها من الجهات المختصة بالمديرية.

وأضاف أنَّه تمّ من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية التفتيش على 524 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص.