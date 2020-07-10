القوى العاملة تعين 121 شاباً بالبحر الأحمر بينهم 3 من ذوى الهمم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر 121 شابًا منهم 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد "كعب العمل"، من بين المسجلين بمكاتب التشغيل والبالغ عددهم 156 شابًا.

و أشار سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، إلى أن المديرية استخرجت 7 تراخيص عمل لأجانب يعملون في نطاق المحافظة وجددت 13 تراخيصًا، لافتًا إلى أن مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية فتشوا على 94 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وجرى تحرير 3 محاضر تفتيش عمالي.

وأشار "عبد الراضي" إلى أن المديرية تلقت 30 شكوى جماعية ، وتم تسويتها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية.