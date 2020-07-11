"سعفان" يوجه بسرعة صرف معاش مصري توفي في إيطاليا  

أصدّر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطنة "زينب.ع.أ" المستحق لها عن زوجها المرحوم "خالد.ع.أ" معاشاً، ووكلت شقيق زوجها "أحمد" لتسليم المستندات المطلوبة كاملة لدى هيئة التأمينات الإيطالية.

وتلقى وزير الوقى العاملة، تقريرًا عبر الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو يؤكّد أنَّه رغم أزمة كورونا وتوقف التأمينات عن التعامل مع الجمهور تمّ تقديم الأوراق المطلوبة لصرف المعاش للسيدة زوجة المتوفي، وبالتالي تمّ الصرف.

وتقدم شقيق المتوفي، بالشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة ممثلة في المكتب العمالي على سرعة الاستجابة لصرف المعاش، فضلًا عن حرص السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو علي تحويل المعاش للحساب البنكي للمستحقه.

كما تدخل الملحق العمالي بميلانو لحل مشكلة العامل "أ.ع.م.أ" الذي يعمل لدى "ش.س.ش" لعدم صرف باقي مستحقاته المالية، وتمّ التدخل وديًا والاتفاق على تسديد 500 يورو لإنهاء الأزمة بينهما.