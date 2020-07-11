بدء تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في الدقهلية

بدأت اللجنة القضائية لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالدقهلية، في تلقي طلبات المرشحين بمحكمة جنوب المنصورة الابتدائية، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وشهدت الساعة الأولى من تقديم الطلبات زحامًا من الراغبين في الترشح، وجلسوا لتدوين بياناتهم في الطلبات المعدة لذلك.

وخصصت أجهزة الأمن مسارًا خاصًا إلى اللجنة، يختلف عن مدخل المحكمة ووضعت البوابات الأمنية للكشف عن المعادن.

وأعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 17 راغبًا في الترشح خلال يومي الأربعاء واالخميس الماضيين.

وقال "مكي"، إنه في اليوم الأول جرى الكشف على 7 أشخاص، وفي اليوم الثاني جرى الكشف على 10 أشخاص وما زال الكشف مستمرًا للمتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ، حتى يوم الخميس 16 يوليو.

وأضاف أن الكشف الطبي يبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً في 4 مستشفيات وهي "المنصورة الدولي، وطلخا المركزي، ودكرنس العام، وميت غمر المركزي".

وأشار "مكي"، إلى أنه على الراغب في توقيع الكشف الطبي عليه ضرورة إحضار المستندات الأتية: دوسيه أبيض ورقي، وصورة بطاقة رقم قومي سارية، وعدد 6 صور شخصية، وفيزا لدفع الرسوم المقررة.

ويستمر التقدم بأوراق الترشح حتى 18 يوليو، وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9 و 10 أغسطس للمصريين في الخارج، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، على أن تُعلن النتيجة يوم 19 أغسطس.