99.2% لأبواب التعقيم وقياس الحرارة.. تقييم طلاب الثانوية لتدابير كورونا بالامتحانات

في الوقت الذي لم تدخر فيه الدولة أي جهد لتوفير أجواء آمنة وصحية لطلاب الثانوية العامة في أثناء تأدية الامتحانات بشكل يضمن الحفاظ على سلامتهم ويوفر أعلى معايير الأمان، ويبدد المخاوف من إجرائها، كان هناك حرص على معرفة تقييم الطلاب بكل شفافية وتجرد -من خلال استطلاعات للرأي- للإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، والتي تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لاحتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مدى التزام جميع المشاركين في المنظومة التعليمية بهذه الإجراءات.

وفي هذا الصدد، أجرى مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام، التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، استطلاعين لرأي طلاب الثانوية العامة لمعرفة مدى اتباع الإجراءات الاحترازية في اللجان وتقييمهم لهذه الإجراءات خلال الأسبوعين الأول والثاني للامتحانات (يومي 25 و28 يونيو 2020)، حيث بلغ حجم عينة الطلاب في الاستطلاعين نحو 4690 طالب وطالبة.

وأشار "الجوهري"، إلى أنَّ الاستطلاع يهدف إلى معرفة مدى اتباع الإجراءات الاحترازية على أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة، كذلك مدى اتباع الإجراءات الاحترازية داخل الفصول، فضلاً عن التعرف على مدى التزام طلاب الثانوية العامة باتباع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وملاحظاتهم على تطبيقها.

كل المداخل بها أبواب تعقيم وأجهزة قياس حرارة.. بنسبة 96.4% للأسبوع الأول و99.2% للأسبوع الثاني

وفيما يتعلق بمدى اتباع الإجراءات الاحترازية على أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة، أشار "الجوهري"، إلى أنَّ جميع الطلاب بالعينة في الاستطلاعين محل المقارنة، أكّدوا وجود بوابات تعقيم على مداخل كل اللجان، فضلاً عن أجهزة قياس درجة الحرارة، مبيناً أن الغالبية العظمى من الطلاب بالعينة في الاستطلاعين ذكروا وجود من يقوم بقياس درجة حرارتهم بنسبة 96.4% للأسبوع الأول، و99.2% للأسبوع الثاني.

99.3% في الأسبوع الثاني و99.1% بالأسبوع الأول ذكروا وجود شخص يتأكّد من ارتدائهم الكمامة

وأضاف "الجوهري"، أنَّ جميع الطلاب تقريباً في الاستطلاعين أشاروا إلى وجود شخص يتأكّد من ارتدائهم للكمامات بنسبة 99.3% في الأسبوع الثاني من الاستطلاع، مقارنة بـ99.1% في استطلاع الأسبوع الأول، بينما وصلت نسبة من أكّدوا أنَّ مسؤولي اللجان قاموا بتوفير كمامات لمن لا يرتدي من الطلاب، إلى 96.4% في الأسبوع الثاني من الاستطلاع، مقارنة بـ 91.1% في استطلاع الأسبوع الأول.

ارتفاع نسبة تأكيد توزيع أغطية للأحذية على الطلاب قبل دخول اللجان من 82.6% بالأسبوع الأول لـ87.2% في الأسبوع الثاني

ارتفعت نسبة الطلاب بالعينة ممن أشاروا إلى توزيع أغطية للأحذية عليهم قبل الدخول إلى اللجان من 82.6% في استطلاع الأسبوع الأول، إلى 87.2% في استطلاع الأسبوع الثاني، وكذلك ارتفعت نسبة من ذكروا وجود شخص ينظم دخولهم إلى اللجان من 85.2% في استطلاع الأسبوع الأول، إلى 93% في استطلاع الأسبوع الثاني.

ارتفاع نسبة من ذكروا وجود شخص ينظم دخولهم للجان من 85.2% في الأسبوع الأول لـ93% بالأسبوع الثاني

كما ذكر أكثر من نصف الطلاب بالعينة عدم وجود أي لوحات إرشادية لتوضيح التعليمات داخل اللجان والتي جاءت بنسبة 57.1% في استطلاع الأسبوع الأول، مقارنة بـ 58.5% في استطلاع الأسبوع الثاني.

أكثر من نصف الطلاب يؤكّدون عدم وجود أي لوحات إرشادية داخل اللجان

أما فيما يتعلق باتباع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، أشار رئيس مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام، إلى ارتفاع نسبة الطلاب بالعينة اللذين أكّدوا الالتزام بمسافات آمنة داخل الفصول إلى 93.2% في استطلاع الأسبوع الثاني، مقارنة بـ79.7% في استطلاع الأسبوع الأول.

97.3% في الأسبوع الثاني و95.9% بالأسبوع الأول يؤكدون التزام المراقبين بارتداء الكمامة

كما ذكرت الغالبية العظمى من الطلاب بالعينة أنَّ المراقبين باللجان التزموا بارتداء الكمامة، لتصل نسبتهم إلى 97.3% في استطلاع الأسبوع الثاني، مقارنة بـ95.9% في استطلاع الأسبوع الأول.

في حين وصلت نسبة من أشاروا إلى التزام المراقبين بارتداء أقنعة الوجه داخل الفصول إلى 38.2% في استطلاع الأسبوع الثاني، مقارنة بـ37.5% في استطلاع الأسبوع الأول.

وفي سياق متصل، ارتفعت نسبة الطلاب بالعينة ممن ذكروا توافر المطهرات داخل اللجان إلى 82.9% في استطلاع الأسبوع الثاني، مقارنة بـ 78.1% في استطلاع الأسبوع الأول.

96.3% من الطلاب بالأسبوع الأول و95.9% في الأسبوع الثاني التزاموا بارتداء الكمامة

وبخصوص التزام طلاب الثانوية العامة باتباع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، أشار "الجوهري" إلى أنَّ الغالبية العظمى من الطلاب بالعينة أكدوا التزام زملائهم بارتداء الكمامة، حيث وصلت نسبتهم إلى 96.3% في استطلاع الأسبوع الأول، و95.9% في استطلاع الأسبوع الثاني.

5% يؤكدون عدم نظافة الفصول و23.4% قالوا إن بوابات التعقيم لا تعمل.. ولاحظ 11.4% وجود ازدحام عند تسليم أغطية الأحذية

وأضاف رئيس مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام، أنَّ ملاحظات طلاب الثانوية العامة بالعينة على اللجان في الأسبوع الثاني جاءت كالتالي: 45.5% من طلاب العينة أشاروا إلى عدم نظافة الفصول والمقاعد، كما ذكر 23.4% من العينة أن بوابات التعقيم لا تعمل، في حين لاحظ 11.4% من العينة وجود حالة ازدحام عند تسليم أغطية الأحذية، وكذلك أفاد 4.3% من العينة أن بعض المراقبين خلعوا الكمامة في أثناء التجول بالفصل، بينما وصلت نسبة من أكدوا على عدم تهوية الفصول إلى 3.3%.

جدير بالذكر أنَّ الباحثين العاملين بالاستطلاع أكّدوا أنَّ اللجان بالعينة بها بوابات للتعقيم، وكذلك توافر أجهزة لقياس درجات الحرارة باللجان، كما لاحظ الغالبية العظمى من الباحثين أنَّه يتمّ تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان منعاً للتزاحم، وكذلك أكّدوا أنَّ الطلاب ملتزمون بدرجة كبيرة بارتداء الكمامات في اللجان.

جمع بيانات الاستطلاعين عن طريق المقابلات الميدانية بالمدارس الحكومية في 5 محافظات

وأوضح "الجوهري" أنَّه تمّ جمع البيانات في الاستطلاعين عن طريق المقابلات الميدانية، كما اشتملت عينة البحث الميداني على المدارس الحكومية في 5 محافظات هي (القاهرة – الجيزة – القليوبية – البحيرة – المنيا)، حيث تمت عملية التحليل الاحصائي باستخدام الحزمة الإحصائية SPSS، إضافة إلى التحليل الكيفي للأسئلة المفتوحة، في حين تمّ استخدام الأوزان النسبية لتمثيل الطلاب وفقاً لتمثيلهم الفعلي في المجتمع.

تُجدر الإشارة إلى أنَّ مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تمّ إنشاؤه عام 2003، كأول مركز عربي متخصص في قياسات الرأي العام، حيث يقوم المركز بدراسة اتجاهات الرأي العام المصري نحو القضايا المطروحة على الساحة الداخلية، والتوجه بها إلى متخذ القرار المعني؛ للاستعانة والاسترشاد بها في صنع القرار، وإعداد الخطط والسياسات المختلفة، كما يقيس المركز أيضاً اهتمامات الرأي العام بما يمكن أن يُسهم في التعرف على القضايا ذات الأولوية، وذلك بالاعتماد على أحدث الأساليب العلمية والأسس المنهجية في جميع مراحل وإجراءات المعاينة والتنفيذ والتحليل وعرض النتائج، وذلك لتحقيق متطلبات الجودة وضمانات الثقة والمصداقية.