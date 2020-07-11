نائب يتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء بسبب شركة "فولكس فاجن" الألمانية

تقدم النائب إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم، ببيان عاجل لإلقائه بالجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، موجها إياه إلى رئيس مجلس الوزراء وذلك لمطالبته بتكثيف الجهود والتواصل مع شركة "فولكس فاجن" الألمانية لجذب اسثماراتها وفتح مصنع لها بمصر.

وأكد إيهاب غطاطي، لـ"الوطن"، أن الشركة قررت إقامة مصنع لها بمنطقة الشرق الأوسط منذ فترة واختارت إقامته في تركيا إلا أن الدراسات التجارية التابعة للشركة رفضت تركيا نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتدنية هناك وذلك نتيجة الممارسات غير المدروسة التى يقوم بها رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، والتي أدت أيضا إلى سوء العلاقات مع دول الجوار والعديد من دول الشرق الأوسط والتي تستهدف الشركة تصدير منتجاتها إلى تلك الدول.

وقال "غطاطي": "من أجل جلب استثمار كبير كهذا لمصر أطالب رئيس مجلس الوزراء بالتوصل لبدء مفاوضات مع تلك الشركة العملاقة لكى تقوم بإنشاء مصنعها هنا فى مصر وإقناعها بمميزات السوق المصرية وأهميتها كبوابة لأفريقيا، إضافة إلى المميزات الجديدة للمستثمرين".