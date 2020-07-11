النائب طارق متولي يطالب بخطوات عملية وتنفيذية لدعم الصناعة المحلية

طالب النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بالعمل على تخفيض الواردات من المنتجات تامة الصنع التي لها بديل محلي، حيث أصبحت تشكل ضرورة قصوى لتقليل فاتورة الاستيراد في ظل استمرار تبعات أزمة كورونا على الأسواق الدولية والعمالة المصرية في العديد من الدول الأكثر تأثراً بالجائحة.

وأشار إلى أن ما يحدث الآن خلال أزمة كورونا ورغم صعوبته إلا أنه يمكن أن يصبح انطلاقة حقيقية للصناعة المصرية في تحقيق قفزات كبيرة سواء على المستوى المحلي أو في اقتحام أسواق جديدة بدلا من دول الموقف الوبائي فيها أشد خطورة من مصر وبالتالي يمكن استغلال هذه الفرصة لإعادة ترتيب الأولويات والتفكير خارج الصندوق ومحاولة زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية بعد التوقف عن استيراد منتجات من دول معينة، ومع سد الاحتياجات الداخلية يمكن التوجه إلى أسواق لم تكن فى الحسبان ومحاولة إمدادها بما تحتاجه والاستمرار على هذا الأمر حتى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وأشاد النائب بجهود الحكومة مؤخرًا لدعم المنتجات محلية الصنع، عبر إقرار العديد من القوانين لتشجيع المنتج المحلى مقابل المستورد خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى إطلاق الوزارة حملة "بكل فخر صنع في مصر" لمنح المنتجات المصرية ذات الجودة العالية علامة تجعلها مميزة بين المنتجات الأخرى وتساعد في تداولها، وكذلك تسهم في زيادة صادرات الصناعة المصرية والحد من الواردات، إلا أن تطبيق تلك القوانين يصطدم بصعوبة التطبيق.

وقال إنه يجب أن يترجم اهتمام الدولة بالصناعة بخطوات عملية وتنفيذية وتحديد المتطلبات لتطوير القطاع والنهوض به من خلال بحث سبل النهوض بالصناعة الوطنية والاستعداد الجيد لبدء انطلاقة ومرحلة جديده