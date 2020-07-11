بعد عودة أنشطة الثقافة.. "الفنانين التشكيليين" تعلن مواعيد النقابة

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتور صفية القباني، مواعيد العمل الجديدة بمقر النقابة، والتي ستطبق من اليوم وإلى نهاية شعر يوليو 2020، تزامنا مع رفع الحظر وعودة الأنشطة الثقافية والفنية بعد جائحة كورونا.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي أن جميع الأيام من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الثانية ظهرا، ومن الساعة الخامسة إلى التاسعة مساء، ماعدا أيام الخميس والسبت من كل أسبوع إلى نهاية يوليو 2020.

يشار إلى النقابة نوهت من قبل بأن الدخول من البوابة الرئيسية فقط ، كما نوهت بضرورة الالتزام بكافة التدابير الوقائية التي حددها مجلس الوزاء، وأنه ولن يتم السماح بالدخول إلى النقابة بدون ارتداء الكمامة.