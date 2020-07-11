تحرير 188 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال 7 أيام في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 188 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وضبط وإعدام لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال الأسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين.

وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر إعدام لـ 20 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحضر إعدام لـ 200 علبة زبادي منتهية الصلاحية، وتحرير 4 محاضر تموين، و4 محاضر صحة، و22 محضر عدم نظافة محل "عدم وجود سلة"، و 5 محاضر إشغال جزء من الطريق العام، وقرار إعدام 30 علبة زبادي منتهية الصلاحية.

وشن حي شرق سوهاج حملة تموينية مكبرة استهدفت محلات الجزارة والسوبر ماركت والمخابز والبقالة، وأسفرت عن تحرير 13 محضرًا تموينيًا متنوعًا، منها "3 محاضر نظافة، و3 محاضر محلات بدون ترخيص، و7 محاضر عدم حمل شهادة صحية"، وجرى إعدام 75 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مركز ومدينة ساقلتة جرى تحرير 16 محضرًا تموينيًا ما بين "صحة، تموين، إشغالات وبيئة"، وذلك خلال حملة مكبرة بالمدينة لضبط الأسعار وحماية المستهلك، استهدفت محلات الجزارة والسوبر ماركت.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة حملات تموينية استهدفت الأسواق والمخابز بقرية نزة البحرية بالطليحات، أسفرت عن تحرير 9 محاضر متنوعة منها "6 محاضر إشغال طريق متنوعة، ومحضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرين عدم ترخيص، وفي قرية عنيبس أسفرت حملة على المخابز عن تحرير 3 محاضر نقص وزن، وعدم صرف بون، وتوقف جزئي.

وفي حي غرب سوهاج، نُفذت حملة مكبرة شملت المرور على مناطق "ترعة نجع حمادي، وسيالة أولاد نصير، والعمري، والشهيد عبد المنعم رياض، وحي راشد، والحلاجة"، وأسفرت عن تحرير ١٠ محاضر بيئية لأصحاب المحلات والمطاعم، وبعض مواطني الحي لتربية الأغنام والمواشي بالطريق العام.

وتفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، حملة مكبرة على المخابز بالمدينة شملت المرور على 18 مخبزًا، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة "توقف عن الإنتاج، نقص ميزان وعدم إعلان عن الأسعار"، وجرى تحرير محضري ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية بقرية العتامنة، وساحل طما، كما تحرر 15 محضرًا متنوعة "شهادات صحية، ونظافة، وتشغيل"، وجرى تحرير محضري ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، وإعدام 50 كيلو جرام أغذية غير صالحة.

وفي مركز ومدينة المراغة جرى تحرير 5 محاضر متنوعة خلال حملة مكبرة على المخابز بقرية فزارة، منها محضري عدم إعلان، ومحضرين غير مطابق للمواصفات، ومحضر نقص وزن، وجرى المرور على قريتي بناويط وشندويل وتوابعهما، وأسفر المرور عن تحرير 4 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وعدد 3 محاضر اشتراطات نظافة، وجرى تحرير 30 محضرًا مخالفات متنوعة وإشغالات بالمدينة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا حملة مكبرة على الأسواق بمختلف أنحاء المدينة، أسفرت عن تحرير 7 محاضر صحة، ومحضر بيئة، و 6 محاضر تموين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة أخميم جرى تحرير 15 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وضبط 150 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، منها 110 كيلو جرام لحوم ومجمدات وأغذية متنوعة، و40 لتر ألبان وعصائر غير صالحة.