محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مجزر ديروط.. ويزور مركز الشرطة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تطوير مجزر ديروط الرئيسي، للوقوف على سير العمل، كما زار مركز شرطة ديروط للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية بمركز ديروط، للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات الخدمات والمرافق.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير مجزر ديروط الرئيسى وتحويله الى مجزر آلى لخدمة أهالي مدينة ديروط وقرى شرق، مشددًا على سرعة إنهاء الأعمال والمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ، وفقا للاشتراطات والمواصفات.

وزار المحافظ مركز شرطة ديروط، وتفقد أقسام المركز وسير العمل والتقى بالضباط والجنود وطالبهم باليقظة الدائمة وخدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتوسيع دائرة الاشتباه لتنفيذ الإجراءات الأمنية بكل دقة، كما التقى بعض المواطنين بمركز الشرطة واطمأن على الخدمات المقدمة لهم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم.