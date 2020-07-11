4 مرشحين لـ"الشيوخ" بمطروح يتقدمون بأوراقهم

تقدم، اليوم، في أول أيام استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في مطروح، 4 مرشحين للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمحكمة مرسى مطروح الابتدائية.

وجاء المتقدمين بالترتيب حسب التقدم للجنة الانتخابية، اليوم السبت، رزق علواني، من قبيلة الجميعات، مرشحا على المقعد الفردي لحزب مستقبل وطن، وحصل على رقم انتخابي 1 ورمز القلم، ومحمد رحومة وحيدة وشهرته "شعبان رحومة"، من قبائل علي الأحمر "قبيلة القناشات"، وحصل على رقم انتخابي 2 ورمز الصقر، وفتحي رزق أبو وافي، من قبائل علي الأحمر، برقم لنتخابى 3 ورمز الأسد، وحسين آدم جارح سعد، وشهرته "ميمي" من قبائل الجمعيات، والذي حصل على رقم انتخابي 4 ورمز انتخابي الحصان.

وشهد مقر محكمة مطروح الإبتدائية هدوءا نسبيا، مع انطلاق الترشح إلى مجلس الشيوخ وزيادة قوات التأمين المكلفة بحراسة المحكمة واللجنة المشرفة.