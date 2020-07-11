4 مرشحين في الساعات الأولى من فتح باب التقدم لانتخابات الشيوخ بأسيوط

بدأت اللجنة المشكلة لاستقبال طلبات الترشح لمجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط، في تلقي طلبات المرشحين برئاسة المستشار أسامة السمان رئيس محكمة أسيوط، وبلغ عدد المتقدمين بأوراقهم حتى الآن أربعة مرشحين.

وبدأت اللجنة عملها في الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، بمقر محكمة أسيوط وسط إجراءات احترازية مكثفة، لمنع انتشارعدوى فيروس كورونا المستجد.

ووضعت اللجنة بعض الشروط الهامة، منها ارتداء الكمامة الطبية كشرط لدخول المقر وحضور المرشح منفردًا دون مرافقين واتباع قواعد التباعد في الانتظار والجلوس، مع ضرورة الالتزام بالتنظيم العددي، حيث استقبلت اللجنة حتى الآن طلبات 4 مرشحين فقط.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ أيام 11 و 12 من أغسطس المقبل، في ضوء القانون المنظم للمجلس، والذي جرى التصديق عليه من رئيس الجمهورية، بحيث يشكَّل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.