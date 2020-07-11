5 مرشحين لـ"الشيوخ" على مقاعد الفردي يتقدمون بأوراقهم في بني سويف

تلقت اللجنة العامة المشرفة انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة بني سويف، برئاسة المستشار عبد الرحمن مرزوق، رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، أوراق 5 مرشحين محتملين، مع بدء الساعات الأولى من فتح باب الترشح اليوم السبت.

وتقدم للترشح على مقاعد الفردي كلا من: محمد علي عبد الفضيل، وأحمد محسن مبارك، نبيل حميدة عبد الخالق، وائل وسية، محمد عبد الظاهر، حتى ظهر السبت. وخصص لمحافظة بني سويف 3 مقاعد على النظام الفردي على دائرة واحدة من الواسطى شمالا إلى الفشن جنوبا.

فيما تواصل مديرية الشؤون الصحية في بني سويف، الكشوف الطبية لطالبي الترشح في مستشفي بني سويف التخصصي وناصر العام، والتي تتضمن إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك من خلال التحليل بالمعمل المشترك التابع للمديرية، وبالتنسيق مع المجلس الطبي (القومسيون)، ومستشفى الصحة النفسية بالمحافظة.