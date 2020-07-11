انتشال جثة شاب غرق في مياه شاطئ المنصورة الجديدة بالدقهلية

انتشل رجال الإنقاذ البحري في شاطئ جمصة بناحية المنصورة الجديدة اليوم، جثة شاب غرق بعدما جرفه التيار عند نزوله للاستحمام.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة جمصة، بورود بلاغ بغرق شاب داخل مياه شاطئ البحر المتوسط بناحية مدينة المنصورة الجديدة.

انتقل ضباط مباحث قسم جمصة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين غرق "كريم. ح. س"، 18 سنة، وتبين أنه مقيم قرية "كفر شريف" التابعة لمركز شربين، وتمكنت قوات الإنقاذ البحري من انتشال الجثة، وجرى نقلها إلى مستشفى جمصة المركزي.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.