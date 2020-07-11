كارول سماحة تقترب من 4 ملايين مشاهدة بكليبها الجديد على يوتيوب

اقتربت المطربة كاول سماحة بكليبها الجديد "BonVoyage" إلى 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب في أسبوع واحد فقط.

واحتفلت كارول، الأربعاء الماضي، مع جمهورها عبر "إنستجرام" بوصول كليبها الجديد BonVoyage إلى 3 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، وكتبت "كاول"، (تحقيق كليب BonVoyage لـ 3 ملايين مشاهدة، شكرًا".

وأغنية bonvoyage، من إخراج بتول عرفة، وجرى تصويرها خلال الأيام الماضية، وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا.

وتصدر الكليب التريند في مصر ولبنان بسبب قصته التي جذبت الجمهور، والتي تدور حول شك الحبيبة في حبيبها أنه يخونها مع امرأة أخرى لتكتشف في النهاية أنها شقيقته.