"الشعب الجمهوري" يدفع بأبوهشيمة لقائمة "الشيوخ" و7 مرشحين على الفردي

قالت مصادر مطلعة، لـ"الوطن"، إن أبرز الأسماء التي دفع بها حزب الشعب الجمهوري في القائمة الانتخابية الوطنية الموحدة التي يسعى لتشكيلها حزب مستقبل وطن، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس الحزب، والذي يخوض الانتخابات على قائمة الصعيد ممثلا لمحافظة بني سويف.

ويتواجد مع "أبوهشيمة" في نفس القائمة كل من محمد عمارة عضو الحزب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثل محافظة الجيزة، وحسانين أحمد توفيق، ممثلاً لمحافظة المنيا في قائمة الصعيد، ومحمد فهمي محمد أحمد صالح ممثلاً لمحافظة أسيوط، وأحمد عبدالماجد الأحمر ممثلاً لمحافظة قنا.

فيما دفع الحزب في قائمة القاهرة ووسط الدلتا، بكل من إيهاب وهبة لبيب، وريهام مجدي محمد عفيفي، وسامية أنسي حبيب فهمي، ودفع في شرق الدلتا، بكل من فيبي فوزي جرجس فلمون، باهر محمد أمين غازي.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، لـ"الوطن"، أن الحزب دفع بـ7 مرشحين على النظام الفردي، هم: فؤاد سعد القاضي في دائرة مصر الجديدة، وأبو سريع عفيفي في دائرة بنها بمحافظة القليوبية، وأسامة فيهم إبراهيم منصور في دائرة قويسنا، وأحمد محمد أحمد الشعراوي في الغربية، ومحمد الرشيدي في دائرة سيدي جابر بالإسكندرية، وعبدالراضي علوان في قوص، ومحمد سعيد حسب النبي طه في الغردقة.