مصادر: 12 مقعدا لحزب الوفد في قائمة التحالف الانتخابي لمجلس الشيوخ

علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، بتخصيص ما يقرب من 12 مقعدا لحزب الوفد، في قائمة التحالف الانتخابي التي ستضم عددا من الأحزاب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر عقدها 11 أغسطس المقبل.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"الوطن"، إن أحزاب مستقبل وطن، والوفد، والشعب الجمهوري، والحركة الوطنية المصرية، والغد، مستمرون في مشاوراتهم بشأن تشكيل التحالف، فيما سلم كل حزب مرشحيه بشأن القوائم، للاختيار فيما بينهم.

وأضاف المصدر، أنه جرى تخصيص 12 مقعدا في القائمة لحزب الوفد، بعد مشاورات وتفاهمات أجريت بين المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن.