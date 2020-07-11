محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات المتابعة الميدانية

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية بالمحافظة لكافة القطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أي خلل أو إهمال أو تقصير في العمل.

جاء ذلك خلال لقاءه بالشاذلي محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وبعض أعضاء إدارة المتابعة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تكثيف الجولات الدورية والمفاجئة على كافة القطاعات بالمراكز والقرى، لضبط وتحرير المخالفات لردع المخالفين وتحقيق الانضباط في الجهاز الإداري، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على رصد جميع مخالفات المباني والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على الطبيعة، فضلًا عن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بكافة القطاعات والوحدات المحلية.

وأكد اللواء عصام سعد، على ضرورة التنسيق بين كافة قطاعات التفتيش والمتابعة بالمحافظة لرصد السلبيات وإيجاد الحلول وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، موجهًا برفع تقرير دوري له يتضمن إيجابيات وسلبيات القطاعات المختلفة التي يجري رصدها خلال الحملات.