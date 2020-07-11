فرنسا تأسف لقرار تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد: يعرض تركيا المعاصرة للخطر

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم السبت، إن فرنسا تأسف للقرار التركي بتحويل متحف "آيا صوفيا" التاريخي إلى مسجد.

وقرر مجلس الدولة التركي، أمس الجمعة، تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد لأداء الصلوات فيه، وإلغاء قرار مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، بتحويله إلى متحف منذ 1934 وفقا لموقع "تركيا الآن".

ونقلت وكالات وصحف عالمية عن لودريان قوله في بيان رسمي، إن فرنسا تعرب عن أسفها لقرار مجلس الدولة التركي بشأن تغيير وضع متحف آيا صوفيا ومرسوم رجب طيب أردوغان حول نقل الإشراف عليه إلى إدارة الشؤون الدينية.

وأضاف وزير خارجية باريس، أن هذا القرار يعرض إحدى أبرز الخطوات الرمزية في تاريخ تركيا المعاصرة والعلمانية للخطر، داعيا للحفاظ على سلامة هذا الموقع التاريخي المدرج على قائمة منظمة اليونيسكو للتراث العالمي الثقافي.

يأتي ذلك بعد أو وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسومًا بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، وفتحه أمام المصلين يوم 24 يوليو الجاري.