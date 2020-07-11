"آيا صوفيا".. كيف حول أردوغان رمز السلام بين الأديان إلى ساحة طائفية؟

بعد فترة من احتدام الجدل والمناقشات حول متحف آيا صوفيا التركي التاريخي، أقر مجلس الدولة التركي، الجمعة، تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، بمباركة من الرئيس رجب طيب أردوغان، وسمحت السلطات برفع الأذان من المتحف عقب إعلان القرار مباشرة، وذلك رغم تحذيرات من المؤسسات والمنظمات الدولية والروحية حول العالم من المساس بالصرح التاريخي الذي يجمع بين أصحاب الأديان المختلفة.

أردوغان يتاجر بآيا صوفيا

«آيا صوفيا» صرح فني ومعماري موجود في منطقة السلطان أحمد، بمدينة إسطنبول، وجرى تحويله إلى مسجد مع الدولة العثمانية بعدما كان كنيسة في أصله، قبل أن يصبح متحفًا عام 1934.

وفي مارس 2019، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا تخطط "لإعادة آيا صوفيا إلى أصله، وليس جعله مجانيًا فقط، وهذا يعني أنه لن يصبح متحفًا، وسيسمى مسجدًا"، مشددًا على أن مسألة إعادة تحويله إلى مسجد "مطلب يتطلع إليه شعبنا، والعالم الإسلامي، أي أنه مطلب للجميع، فشعبنا مشتاق منذ سنوات ليراه مسجدًا".

وكشفت الصحف التركية المعارضة قبل شهر من الآن، عن توجيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحكومة لتغيير وضع معلم "آيا صوفيا" التاريخي، ليصبح مسجدًا إسلاميًا بعد تحويله إلى متحف عام 1934 بقرار من مجلس الدولة، فيما أشار محللون إلى أن أردوغان يحاول إثارة الرأي العام بمتاجرته بـ"آيا صوفيا".

وأثارت توجهات الرئيس التركي حينها الرأي العالمي الذي اعتبر القرار بمثابة استفزاز للعالم الحر، وحذرت مؤسسات دولية من أن القرار سوف يتسبب في إشعال فتيل النيران بين أصحاب الأديان بدلا من جمع شملهم في مكان واحد، وفي ذلك الوقت تراجع أردوغان عن هذا القرار قائلًا إنه سينتظر قرار مجلس الدولة في هذا الموضوع، إلا أن نية أردوغان كانت قد تبدت واضحة أمام الجميع.

وكان مجلس الدولة قد أكد يوم الخميس الموافق 2 يوليو، أنه سيعلن القرار النهائي الخاص بشأن متحف آيا صوفيا بعد 15 يومًا من تصريحه بهذا، أي أن القرار سيُعلن في 17 يوليو. ولكنه بشكل مفاجئ أعلن اليوم الجمعة، تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد لأداء الصلوات فيه، وإلغاء قرار مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، بتحويله إلى متحف منذ 1934.

أردوغان: "آيا صوفيا" يعود مسجدًا تنفيذًا لوصية السلطان محمد الفاتح

بعد أن صدق مجلس الدولة على قرار تحويل آيا صوفيا إلى جامع، رُفع الأذان هناك، وقال الرئيس التركي، خلال كلمة مباشرة له من داخل القصر الرئاسي بأنقرة، "لقد حققنا مجددًا فتح آيا صوفيا كجامع، ويمكن للمسلمين وغير المسلمين دخول آيا صوفيا، فالشعب التركي حقه في آيا صوفيا لا يقل عن حق من أنشأه قبل 1500 عام".

وأضاف أن متحف "آيا صوفيا" التاريخي، سوف يعود مسجدًا تنفيذًا لوصية السلطان محمد الفاتح، وأنه من المقرر افتتاح المسجد يوم 24 المقبل، مؤكدًا إلغاء دخول السياح إلى المسجد بتذاكر.

وهاجم أردوغان، دعوات المؤسسات الرسمية والروحية حول العالم للحفاظ على مكانة متحف "آيا صوفيا" التاريخي، وعدم تحويله إلى مسجد، وقال إن حقوق استخدام «آيا صوفيا» متحفًا أو جامعًا أمر مرتبط بالسيادة التركية.

"آيا صوفيا" ورسائل أردوغان المشفرة.. ما سر اختيار توقيت كلمة الرئيس اليوم؟

كشف خطاب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن عدة رسائل مشفرة دائما ما يلجأ إليها خلال خطاباته الرسمية التي تؤكد إصراره على تحقيق حلم الدولة العثمانية.

وظهر ذلك في تركيز الرئاسة عن توقيت خطاب أردوغان اليوم الجمعة في تمام الساعة 20.53، حيث يشير أردوغان بهذا التاريخ إلى عام 2053 الذي بحلوله سيكون مر 600 عام على فتح السلطان محمد الفاتح القسطنطنية.

أنصار أردوغان يرفعون إشارة "رابعة" أمام متحف "آيا صوفيا"

ومع صدور القرار كشفت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، عن تجمع حشد من المؤيدين للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمام مسجد "آيا صوفيا" بعد قرار مجلس الدولة التركي بتحويله إلى مسجد، مرددين هتافات مؤيدة للرئيس التركي ورفعوا إشارات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية "رابعة".

إسلاميو المعارضة التركية يحتفون بقرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد: "فتح مبارك"!

وأكد عدد من رموز المعارضة التركية دعم قرار مجلس الدولة بتحويل معلم آيا صوفيا إلى مسجد، وإلغاء قرار مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك بتحويله إلى متحف في العام 1934.

وأعرب رئيس الوزراء التركي السابق، ورئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، عن سعادته بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد مجددًا، وقال عبر حسابه الخاص على موقع تويتر«إن فتح أبواب آيا صوفيا للعبادة هو تحقيق الحنين الذي دام عشرات السنين إلى حقيقة. أطيب التمنيات لرمز الفتح وأمانة الفاتح جامع آيا صوفيا الذي يحوي تراكم حضارة اسطنبول بأسرها.

ومن جانبه قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم "ديفا"، علي باباجان، عبر حسابه الخاص على "تويتر"، "ليكن فتح آيا صوفيا كجامع فتحًا مباركًا، سنبذل قصارى جهدنا لحماية هذا الهيكل الفريد، وهو تراث تاريخي للبشرية كافة".

وأفاد رئيس حزب السعادة، تمل كرم الله أوغلو، على حسابه على "تويتر" أنه يقدر قرار مجلس الدولة بشأن تحويل آيا صوفيا لجامع، حيث اعتبر أن هذا القرار مهم للغاية".

روسيا: تحويل آيا صوفيا لجامع يهدد علاقتنا بتركيا

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إن قرار مجلس الدولة التركي بتحويل معلم «آيا صوفيا» التاريخي إلى مسجد سيفتح نيران الخلافات بين الدولتين، مشيرة إلى أن قرارًا كهذا سيفكك العلاقات بين الدولتين بلا شك.

وبحسب ما ذكرته جريدة "تي 24"، وصفت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية القرار بـ"الأمر المؤسف"، وقالت إن مخاوف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والكنائس الأرثوذكسية الأخرى لم يتم الالتفات إليها بالمرة.

اليونان: تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد استفزاز للعالم المتحضر بأسره

وانتقدت وزارة الثقافة اليونانية قرار مجلس الدولة التركي بتحويل متحف "آيا صوفيا" التاريخي إلى مسجد، وقالت إن هذا القرار يعد استفزازًا واضحًا وصريحًا للعالم المتحضر بأسره.

واعتبرت وزارة الثقافة اليونانية، قرار تحويل آيا صوفيا لمسجد استفزازًا لا غير للعالم المتحضر بأسره، وقالت "لا نريد التدخل في شؤون تركيا الداخلية، ولكن (آيا صوفيا) نصب تذكاري للبشرية كافة".

اليونسكو: نشعر بالحزن والأسف بعد قرار تحويل "آيا صوفيا" التاريخي إلى مسجد

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الجمعة، إنها تشعر بالحزن والأسف بعد قرار مجلس الدولة التركي بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد إسلامي.

وقالت جريدة "كرت" التركية، إن "اليونسكو" أدلت ببيان حول تحويل متحف آيا صوفيا التاريخي إلى مسجد، قالت فيه: "نشعر بالأسف والحزن البالغ بشأن تحويل متحف (آيا صوفيا) إلى مسجد".